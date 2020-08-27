В прифронтовом Новотроицком ликвидировали тайник с боеприпасами

В поселке Новотроицкое (Донецкая обл.) подразделения Донецкого пограничного отряда ликвидировали схрон с боеприпасами. Тайник обнаружили в одном из разрушенных домов на окраине поселка, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«На место происшествия вызвали пиротехников ГСЧС и сотрудников полиции. Всего из схрона правоохранители изъяли 8 реактивных гранат (три РПГ-22, пять РПГ-26), 12 боевых осколочных гранат (четыре Ф-1, семь РГД-5 и одну РГО), 24 запала к гранатам различных систем, а также более 4000 патронов (20 патронов калибра 14,5-мм, 3870 патронов калибра 7,62-мм, 540 патронов калибра 5,45-мм)», – уточнили в Госпогранслужбе.

Оперативный состав пограничных подразделений устанавливает круг лиц, возможно причастных к незаконной деятельности. Продолжаются следственные действия.