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Сжег государственный флаг: Жителю Луганщины грозит несколько лет тюрьмы

27.08.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жителя Новопсковского района Луганщины будут судить за надругательство над Государственным флагом Украины. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что 30 июля этого года 25-летний житель с. Можняковка, будучи нетрезвым, неподалеку местного магазина снял с флагштока флаг Украины и публично его сжег.

Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или лишения свободы на срок до 3 лет.

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