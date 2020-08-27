Сжег государственный флаг: Жителю Луганщины грозит несколько лет тюрьмы

Жителя Новопсковского района Луганщины будут судить за надругательство над Государственным флагом Украины. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что 30 июля этого года 25-летний житель с. Можняковка, будучи нетрезвым, неподалеку местного магазина снял с флагштока флаг Украины и публично его сжег.

Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или лишения свободы на срок до 3 лет.