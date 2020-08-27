Инвестиции около 250 миллионов: В Мариуполе создадут индустриальный парк

В Мариуполе создадут индустриальный парк с привлечением турецких инвестиций. В рамках проекта в городе планируют создать 600 рабочих мест. Сумма инвестиций составит около 250 млн грн, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Договоры гарантий с представителями турецкого бизнеса в рамках создания индустриального парка были подписаны в Мариупольском горсовете 26 августа.

Городской голова Вадим Бойченко сообщил, что за короткое время в мариупольскую громаду уже удалось привлечь порядка 160 млн евро. Он рассказал о ключевых проектах, реализующихся вместе с европейскими партнерами: обновление муниципального парка, создание условий для качественного водообеспечения жителей, модернизация внешнего освещения и обновление инфраструктуры сферы образования.

Заместитель городского головы Сергей Орлов отметил, что коммуникация с инвесторами в рамках проекта по созданию индустриального парка ведется на протяжении двух лет. А подписанные сейчас соглашения являются гарантией инвестиционных договоров.

«В рамках реализации нашего соглашения на территории индустриального парка появится 7 площадок. На них откроются лифтовое производство, завод по изготовлению металлоконструкций, автозапчастей и другие. В свою очередь, мы проведем все необходимые коммуникации, а подрядчик демонтирует старые здания и построит новые. Разместятся производства на территории бывшего рыбоконсервного завода и займут порядка 6 гектар», – рассказал Сергей Орлов.

В свою очередь, торговый атташе Турецкого консульства в Украине Диджле Темизсой и турецкие партнеры выразили надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодных экономических отношений между Турцией и Украиной.