21 ножевое ранение: В Донецке жестоко убили школьницу

В неподконтрольном украинским властям Донецке убили несовершеннолетнюю девушку.

Как сообщает пресс-центр «МВД ДНР», в «полицию» обратилась местная жительница, которая сообщила, что в своем жилье обнаружила труп несовершеннолетней девушки, 2004 года рождения, с признаками насильственной смерти.

«Экспертом судебной медицинской экспертизы на теле потерпевшей было зафиксировано множество ножевых ранений… Проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлены данные вероятного подозреваемого в совершении данного преступления», – уверяют в «ДНР».

Там также добавляют, что «проводятся все необходимые следственные действия».

В местном паблике в соцсетях сообщают, что убийство совершил 19-летний парень, проживавший в Калининском районе – именно его сейчас разыскивают. Также местные жители рассказывают, что девушка закончила 9 класс, ей было нанесено 21 ножевое ранение.