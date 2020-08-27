На Донетчине от подрядчика требуют вернуть 1,9 млн грн за ремонт дома в прифронтовой Авдеевке

На Донетчине прокуратура подала в Хозяйственный суд г. Киева иск в интересах Донецкой облгосадминистрации о взыскании с предприятия 1,9 млн грн неиспользованного аванса по договору подряда и пени в сумме 225 тыс. грн за несвоевременно выполненные ремонтные работы в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

4 апреля этого года Департамент капстроительства Донецкой ОГА и общество с ограниченной ответственностью заключили договор по капремонту жилого дома в прифронтовой Авдеевке. В рамках договора подрядчику было перечислено 3 млн грн предоплаты.

«Однако в оговоренный срок работы в полном объеме не выполнены, а значит установлен факт ненадлежащего исполнения договорных обязательств при выполнении работ за государственные средства», – констатировали в прокуратуре.