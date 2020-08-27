RU
Все новости

На Донетчине от подрядчика требуют вернуть 1,9 млн грн за ремонт дома в прифронтовой Авдеевке

27.08.20 14:29
Фото: Facebook Павла Жебривского
Фото: Facebook Павла Жебривского

На Донетчине прокуратура подала в Хозяйственный суд г. Киева иск в интересах Донецкой облгосадминистрации о взыскании с предприятия 1,9 млн грн неиспользованного аванса по договору подряда и пени в сумме 225 тыс. грн за несвоевременно выполненные ремонтные работы в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

4 апреля этого года Департамент капстроительства Донецкой ОГА и общество с ограниченной ответственностью заключили договор по капремонту жилого дома в прифронтовой Авдеевке. В рамках договора подрядчику было перечислено 3 млн грн предоплаты.

«Однако в оговоренный срок работы в полном объеме не выполнены, а значит установлен факт ненадлежащего исполнения договорных обязательств при выполнении работ за государственные средства», – констатировали в прокуратуре.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк