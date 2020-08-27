Медреформа: На Донетчине зарплаты семейных врачей увеличились в 2-3 раза

В Донецкой области зарплаты семейных врачей выросли в 2-3 раза в результате реформирования системы первичной медицинской помощи. Об этом сегодня, 27 августа, сообщил директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник в ходе коллегии Донецкой ОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что на Донетчине действуют 34 Центра первичной медико-санитарной помощи.

«По состоянию на 31 июля 2020 года подписано 1 млн 380 тыс. деклараций с семейными врачами, что составляет 72,6% от численности зарегистрированного населения на подконтрольной украинской власти территории области», – сообщил Владимир Колесник.

По его словам, увеличивается и финансирование первичного уровня. Так, учреждения первичной медицинской помощи всех форм собственности получили по договорам с Национальной службой здоровья:

в 2018 году – 234 млн 437 тыс. грн;

в 2019 году – 782 млн 810 тыс. грн;

за 7 месяцев 2020 года – 464 млн 139 тыс. грн.

Глава областного департамента здравоохранения отметил, что в большинстве центров первичной медико-санитарной помощи вводится онлайн-запись на прием к семейному врачу, телемедицинские коммуникации, создаются call-центры. Наиболее активно такие проекты реализуют в Бахмуте, Краматорске, Мариуполе, Покровске, Селидово, Бахмутском районе.

Владимир Колесник акцентировал на введении безадресного электронного направления, которое дает лечащий или семейный врач.

«С 1 апреля 2020 года врачами области было выписано 106 088 электронных направлений по программе медицинских гарантий. В том числе 98% из них были выписаны врачами первичного уровня оказания помощи. Введение системы электронных направлений является важным, поскольку именно в то учреждение, куда направлен пациент, идут средства Национальной службы здоровья за оказанные медицинские услуги», – сказал руководитель облздрава.

Он также отметил, что на сегодня получение медпомощи не зависит от места проживания или регистрации пациента.

Владимир Колесник сообщил, что в учреждениях «первички» работает 1061 врач, укомплектованность медицинскими кадрами составляет 75%, медицинскими сестрами – 91%. В то же время острой остается проблема старения врачебного состава. Удельный вес врачей пенсионного и предпенсионного возраста, которые работают на первичном уровне, составляет 41%.

«По состоянию на сегодня оплата работы врачей первичного уровня выглядит таким образом: почти 50% врачей получают зарплату от 16 тыс. грн, 27% врачей – до 10 тыс. грн и 23% врачей получают от 11 до 15 тыс. грн», – уточнил глава облздрава.

При этом зарплата составляет от 85 до 90% от всех расходов медицинских учреждений.

По словам Колесника, медучреждения в сельской местности оказались «реально экономически дискриминированными» из-за малой численности населения, интенсивных миграционных процессов и широкой сети ФАПов, которые обслуживают небольшое количество жителей. Недостающее финансирование на содержание ФАПов выделяется из местных бюджетов.