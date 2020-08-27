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На Луганщине рассказали, как заразились заболевшие коронавирусом (Карта)

27.08.20 15:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Луганской области подтверждены 19 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы в:

  • Северодонецке – 8;
  • Лисичанске – 1;
  • Кременском районе – 1;
  • Старобельском районе – 1;
  • Новопсковском районе – 1;
  • Меловском районе – 5;
  • Марковском районе – 1;
  • Станично-Луганском районе – 1.

Из 19-ти подтвержденных случаев:

  • 8 человек контактировали с больными коронавирусной инфекцией;
  • 3 человека прибыли из временно неподконтрольной территории;
  • 1 человек выявлен ​​при обследовании для плановой госпитализации;
  • 7 человек больны ОРВИ и пневмонией и обратились за медицинской помощью.

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Таким образом, по состоянию на 27 августа в Луганской области подтверждены 275 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 170 человек;
  • продолжают лечение – 103 пациента (36 – в больницах, 67 – лечатся амбулаторно);
  • умерли – 2 человека.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 августа в Украине COVID-19 заболели 112 059 человек (54 217 пациентов – выздоровели, 2 403 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 290 случаев (выздоровели – 953 пациента, летальных случаев – 18).

В «ЛНР» – 655 случаев коронавируса (выздоровели – 609 человек, летальных случаев – 17).

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