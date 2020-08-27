На Луганщине рассказали, как заразились заболевшие коронавирусом (Карта)

За минувшие сутки в Луганской области подтверждены 19 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы в:
- Северодонецке – 8;
- Лисичанске – 1;
- Кременском районе – 1;
- Старобельском районе – 1;
- Новопсковском районе – 1;
- Меловском районе – 5;
- Марковском районе – 1;
- Станично-Луганском районе – 1.
Из 19-ти подтвержденных случаев:
- 8 человек контактировали с больными коронавирусной инфекцией;
- 3 человека прибыли из временно неподконтрольной территории;
- 1 человек выявлен при обследовании для плановой госпитализации;
- 7 человек больны ОРВИ и пневмонией и обратились за медицинской помощью.
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
Таким образом, по состоянию на 27 августа в Луганской области подтверждены 275 случаев коронавирусной болезни, из них:
- выздоровели – 170 человек;
- продолжают лечение – 103 пациента (36 – в больницах, 67 – лечатся амбулаторно);
- умерли – 2 человека.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 августа в Украине COVID-19 заболели 112 059 человек (54 217 пациентов – выздоровели, 2 403 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 290 случаев (выздоровели – 953 пациента, летальных случаев – 18).
В «ЛНР» – 655 случаев коронавируса (выздоровели – 609 человек, летальных случаев – 17).