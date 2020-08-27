На Луганщине рассказали, как заразились заболевшие коронавирусом (Карта)

За минувшие сутки в Луганской области подтверждены 19 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы в:

Северодонецке – 8;

Лисичанске – 1;

Кременском районе – 1;

Старобельском районе – 1;

Новопсковском районе – 1;

Меловском районе – 5;

Марковском районе – 1;

Станично-Луганском районе – 1.

Из 19-ти подтвержденных случаев:

8 человек контактировали с больными коронавирусной инфекцией;

3 человека прибыли из временно неподконтрольной территории;

1 человек выявлен ​​при обследовании для плановой госпитализации;

7 человек больны ОРВИ и пневмонией и обратились за медицинской помощью.

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Таким образом, по состоянию на 27 августа в Луганской области подтверждены 275 случаев коронавирусной болезни, из них:

выздоровели – 170 человек;

продолжают лечение – 103 пациента (36 – в больницах, 67 – лечатся амбулаторно);

умерли – 2 человека.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 августа в Украине COVID-19 заболели 112 059 человек (54 217 пациентов – выздоровели, 2 403 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 290 случаев (выздоровели – 953 пациента, летальных случаев – 18).

В «ЛНР» – 655 случаев коронавируса (выздоровели – 609 человек, летальных случаев – 17).