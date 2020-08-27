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На Донетчине пожар уничтожил 140 га стерни: В ГСЧС рассказали подробности (Фото)

27.08.20 14:59
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

На Донетчине в результате пожара огнем уничтожено 140 га стерни и повреждены деревья лесополосы на площади 2 га. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в среду, 26 августа, в 14:26 спасателям поступило сообщение о пожаре вблизи пос. Беленькое Краматорского городского совета. На место происшествия выехали дежурные отделения 6-го и 12-го государственных пожарно-спасательных отрядов.

«По прибытию бойцы ГСЧС установили, что происходит горение стерни на поле и огонь распространяется на деревья лесополосы. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара», – рассказали в пресс-службе.

В тот же день, в 15:04 поступило еще одно сообщение о пожаре на открытой территории по ул. Аграрная в г. Славянск.

В результате пожара огнем уничтожено 140 га стерни и повреждены деревья лесополосы на площади 2 га.

Для ликвидации пожаров от Главного управления были привлечены 21 человек личного состава и 4 единицы техники.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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