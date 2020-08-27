В РФ заявили, что преждевременно говорить о готовности к саммиту «нормандской четверки»

Говорить о том, что подготовка к проведению саммита «нормандской четверки» по вопросам мирного урегулирования на Донбассе завершена, – преждевременно. Об этом сегодня, 27 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс–Украина».

Во время общения с журналистами он прокомментировал вопрос, поддерживает ли президент РФ Владимир Путин идею проведения саммита в сентябре, которую ранее озвучили президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«А что касается саммита Нормандского формата, то это вопрос подготовки. Встреча в верхах должна быть подготовлена. Пока вряд ли можно констатировать, что подготовка завершена. Наверное, вряд ли это кто-то сможет сделать», – сказал Песков.

Что касается возможных сроков проведения встречи помощников лидеров стран «нормандской четверки», которую планировали на 28 августа, Песков ответил: «Согласовывают графики, согласовывают повестку дня. Поэтому вполне возможно, что сроки корректируются».