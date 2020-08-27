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ОБСЕ за месяц зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

27.08.20 15:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В период с 27 июля до 25 августа Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 26 августа.

«После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 713 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и выстрела)», – говорится в документе.

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