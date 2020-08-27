«ДНР» и «ЛНР» сравнили свои танки (Фото)

Сегодня, 27 августа, «ДНР» и «ЛНР» провели состязания своих танковых экипажей. Танковый биатлон проходил в первой «республике» под городом Торезом (после переименования – Чистяково).

Для победы нужно было преодолеть маршрут длиной в 15 км. Финалисты прошли по 3 круга маршрута, которые включают преодоление полосы препятствий, рва, колейного моста и высокого уступа, скоростного участка, проход минно-взрывных заграждений. Также танкисты «ЛНР» и «ДНР» должны взять огневой рубеж на каждом круге: на первом – поражение трех мишеней из 125-миллиметровой пушки, на втором – из пулемета Калашникова, на третьем круге – из крупнокалиберного пулемета «Утес».

За каждый промах экипаж получает штрафное время, которое суммируют к общему за преодоление маршрута.

Пока по времени прохождения дистанции лидирует одна из команд «ДНР». Но итоговые результаты огласят позже.