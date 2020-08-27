RU
Все новости

«ДНР» и «ЛНР» сравнили свои танки (Фото)

27.08.20 16:11

Сегодня, 27 августа, «ДНР» и «ЛНР» провели состязания своих танковых экипажей. Танковый биатлон проходил в первой «республике» под городом Торезом (после переименования – Чистяково).

Для победы нужно было преодолеть маршрут длиной в 15 км. Финалисты прошли по 3 круга маршрута, которые включают преодоление полосы препятствий, рва, колейного моста и высокого уступа, скоростного участка, проход минно-взрывных заграждений. Также танкисты «ЛНР» и «ДНР» должны взять огневой рубеж на каждом круге: на первом – поражение трех мишеней из 125-миллиметровой пушки, на втором – из пулемета Калашникова, на третьем круге – из крупнокалиберного пулемета «Утес».

За каждый промах экипаж получает штрафное время, которое суммируют к общему за преодоление маршрута.

Пока по времени прохождения дистанции лидирует одна из команд «ДНР». Но итоговые результаты огласят позже.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк