Собственная добыча сократилась: Донетчина завозит уголь из России и США

С начала 2020 года в Донецкой области предприятия угольной промышленности сократили добычу из-за снижения потребности в угле на внутреннем рынке страны. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Например, в 2019 году в регионе выдали на-гора 12,9 млн т рядового угля, что на 9% больше чем в 2018 году (11,8 млн т). Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил в прошлом году 10,6 млн т, или 41,5% его объема в Украине.

Однако с первых месяцев 2020 года угледобыча начала падать. В І полугодии по сравнению с январем – июнем 2019 года добыча рядового угля снизилась в области на 24% и составила 4,8 млн т. Объем каменного угля, составив 4,3 млн т, уменьшился по сравнению с І полугодием 2019 года на 18%. Вследствие снижения нагрузки на генерирующие мощности тепловых электростанций потребность в твердом топливе сократилась.

Импорт угля также уменьшился, но остается значительным. В І полугодии 2020 года в область ввезено из-за пределов Украины 3,8 млн т, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года меньше на 13,9%. Стоимость импортированного угля составила 463 млн долл. США.

Из Российской Федерации поступило 2,1 млн т, или 54%, из США – 1,6 млн т или 42% (незначительные объемы ввезены также из Казахстана и Испании). При этом средневзвешенная цена тонны угля из США на 55% выше, чем из РФ (150 долл. против 97 долл.).

Отметим, что в последнее воскресенье августа (в 2020 году – 30 августа) в Украине отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности – День шахтера.