На Донетчине озвучили зарплаты шахтеров

В І полугодии года среднемесячная заработная плата работников угольной промышленности Донецкой области составила 14 613 грн. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В период январь – июнь на угольных предприятиях региона было занято 34,1 тыс. человек. «Их среднемесячная заработная плата составила 14613 грн, что на 9% больше, чем в январе – июне 2019 года, и на 22% больше, чем средний показатель в целом по экономике области», – уточнили в облстате.

Вместе с тем значительной является задолженность по зарплате. На 1 июля года эти долги на экономически активных предприятиях области составили 237,2 млн грн, рост с 1 января на 27%. Задолженность угольщикам составляет 72% задолженности всех экономически активных предприятий региона.

Отметим, что в последнее воскресенье августа (в 2020 году – 30 августа) в Украине отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности – День шахтера.