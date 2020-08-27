Не покрывают и 50% затрат: В Донецкой ОГА рассказали о тарифах на специализированную медпомощь

Реформа специализированной медицинской помощи стала одной из наиболее сложных в стране. Изменение порядка финансирования больниц стартовало 1 апреля 2020 года, и установленные тарифы на медуслуги зачастую не покрывают расходы на лечение пациентов. Об этом сегодня, 27 августа, рассказал директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник в ходе коллегии Донецкой ОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Для всей территории Украины устанавливаются единые тарифы оплаты предоставления медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий, размеры реимбурсации лекарств, которые предоставляются пациентам по программе медицинских гарантий», – пояснил Колесник.

К тарифам могут применяться корректирующие коэффициенты, размер и основания применения которых также являются едиными по Украине.

В частности, постановлением Кабмина с 1 июля 2020 года установлены тарифы:

на лечение острого мозгового инсульта – 26 947 грн;

на лечение острого инфаркта миокарда – 30 108 грн;

на помощь при родах – 8 136,03 грн.

на хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара, стационарную помощь без проведения хирургических операций – 4563,64 грн;

Владимир Колесник отметил, что тариф на эти пакеты низкий и не покрывает даже на 50% затраты больницы на лечение пациента.

«Также низкий тариф на амбулаторную вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь, который составляет всего 4 942 грн за 100 посещений. То есть одно посещение – 49 грн. Поэтому когда в больницах пациентам предлагают оплатить диагностическое обследование, мы имеем недовольство и жалобы», – констатировал глава департамента здравоохранения.

При этом есть ряд приоритетных услуг, которые по электронному направлению лечащего или семейного врача люди могут получить бесплатно. Это следующие исследования для ранней диагностики онкологии: