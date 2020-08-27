Донетчина: На ферме нашли тайник со взрывчаткой, минами и гранатами (Фото)

В курортном селе Сопино (Волновахский район, Донецкая обл.) сотрудники СБУ обнаружили схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника:
- 20 кг пластида;
- 10 метров бикфордова шнура
- 10 противотанковых мин ПТМ-62;
- 4 противопехотные выпрыгивая осколочные мины ОЗМ-72;
- 66 гранат Ф-1 и РПГ-6;
- 2 противотанковых гранатомета РПГ-26;
- 2 выстрела к гранатомету СПГ-9;
- автомат Калашникова;
- танковый пулемет Калашникова;
- почти 23 тыс. патронов различного калибра.
«По оперативной информации, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района Операции Объединенных сил», – отметили в СБУ.
Сейчас правоохранители устанавливают «хозяев» схрона и цели использования арсенала.