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Донетчина: На ферме нашли тайник со взрывчаткой, минами и гранатами (Фото)

27.08.20 17:41
Село Сопино на карте
Село Сопино на карте

В курортном селе Сопино (Волновахский район, Донецкая обл.) сотрудники СБУ обнаружили схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника:

  • 20 кг пластида;
  • 10 метров бикфордова шнура
  • 10 противотанковых мин ПТМ-62;
  • 4 противопехотные выпрыгивая осколочные мины ОЗМ-72;
  • 66 гранат Ф-1 и РПГ-6;
  • 2 противотанковых гранатомета РПГ-26;
  • 2 выстрела к гранатомету СПГ-9;
  • автомат Калашникова;
  • танковый пулемет Калашникова;
  • почти 23 тыс. патронов различного калибра.

«По оперативной информации, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района Операции Объединенных сил», – отметили в СБУ.

Сейчас правоохранители устанавливают «хозяев» схрона и цели использования арсенала.

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