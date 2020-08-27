Донетчина: На ферме нашли тайник со взрывчаткой, минами и гранатами (Фото)

В курортном селе Сопино (Волновахский район, Донецкая обл.) сотрудники СБУ обнаружили схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника:

20 кг пластида;

10 метров бикфордова шнура

10 противотанковых мин ПТМ-62;

4 противопехотные выпрыгивая осколочные мины ОЗМ-72;

66 гранат Ф-1 и РПГ-6;

2 противотанковых гранатомета РПГ-26;

2 выстрела к гранатомету СПГ-9;

автомат Калашникова;

танковый пулемет Калашникова;

почти 23 тыс. патронов различного калибра.

«По оперативной информации, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района Операции Объединенных сил», – отметили в СБУ.

Сейчас правоохранители устанавливают «хозяев» схрона и цели использования арсенала.