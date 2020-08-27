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На Донетчине под колесами «скорой» погиб велосипедист

27.08.20 16:54
Фото: отдел коммуникаций полиции Донетчины
Фото: отдел коммуникаций полиции Донетчины

Сегодня, 27 августа, на автодороге вблизи Мирнограда (Донецкая обл.) произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля «скорой помощи» оказался велосипедист. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины.

«Около 12:00 на автодороге Покровск–Мирноград автомобиль скорой медицинской помощи совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Пострадавший был доставлен в больницу, но от полученных травм скончался», – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего мужчины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

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