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Не хватает учителей: В «ДНР» в школах будут преподавать студенты

27.08.20 19:11
В школе «ДНР» / Фото из открытых источников
В школе «ДНР» / Фото из открытых источников

В «ДНР» не хватает учителей в сфере школьного образования. И сейчас рассматривается возможность решить проблему нехватки кадров за счет привлечения студентов-педагогов. Об этом сегодня, 27 августа, заявил «министр образования и науки ДНР» Михаил Кушаков, передают «республиканские» интернет-ресурсы.

«Сейчас мы готовим мероприятия, чтобы разрешить нашим студентам, как и в России, вести преподавательскую деятельность после третьего курса. С тем чтобы мы могли отправлять ребят в те школы, где у нас не хватает педагогических работников», – отметил Кушаков.

Его заместитель Андрей Удовенко сообщил, что в «ДНР» 1 сентября начнут учебу свыше 143 тыс. школьников, из них 14 200 первоклассников.

Напомним, 1 сентября школы «республики» возобновят работу в очной форме, линейки Первого звонка рекомендовано проводить только для трех классов.

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