Развращал 6-летнюю падчерицу: В Славянске мужчину осудили на 5 лет

В Славянске (Донецкая обл.) мужчина совершал развратные действия в отношении 6-летней падчерицы, что закончилось для него приговором суда и 5 годами заключения. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Судом установлено, что 26 февраля 2019 года 22-летний преступник, находясь дома у своей сожительницы в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись отсутствием женщины, устроил так называемые "игры" с ее 6-летней дочерью, во время которых снял с ребенка нижнее белье и совершил в отношении нее развратные действия», – говорится в сообщении.

О том, что с ней произошло, напуганная девочка рассказала бабушке и матери, которые вызвали правоохранителей.

Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал полностью. По приговору суда за совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины) 5 лет своей жизни он проведет за решеткой.