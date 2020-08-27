Зеленский в Кривом Роге обговорил с заместителем Госсекретаря США ситуацию на Донбассе

Сегодня, 27 августа, находясь с рабочей поездкой в Днепропетровской области, президент Украины Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«На встрече президент поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки, в частности относительно финансовой и военной поддержки нашего государства. Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижении к миру в Минском и Нормандском форматах.

Заместитель Госсекретаря США назвал большим достижением сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня.

Также стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Владимир Зеленский отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.

Говоря о международной политике, Стивен Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.

Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.