«Достали уже»: В школах «ДНР» ввели «коронавирусные» поборы с родителей (Список)

С 1 сентября в «ДНР» начинается учебный процесс в очной форме, с соблюдением карантинных норм. При этом обеспечение этих норм переложили на родителей, которые должны обеспечить школы антисептиками, бесконтактными градусниками и пр. В Донецке, например, требуют сдавать по 100 – 200 руб. (41 – 82 грн по местному курсу валют) с ребенка. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«Ввели положение о градусниках бесконтактных на входах в школы, об антисептике в классе, и повесили это на родителей. По 100 руб. с ребенка. Администрация, учителя, родительский комитет, как обычно, в роли попрошаек, а родители в роли сопротивления. Хотите в школах термометры? Ну дык, вперед», – пишет отец школьника.

Он отмечает, что поборы на остальные нужды также остались. «Мы ежемесячно сдаем на нужды учеников класса, на нужды школы, на ремонт. В прошлом году окна поставили. Деньги сдает половина класса. Теперь еще траты на антисептик еженедельно. И у ребенка отдельно антисептик обязали. Можно санитариться с ног до головы. Может, министерство все предоставляет, а мы ни сном, ни духом? Достали, в общем», – возмущается мужчина.

Данные 100 руб. сдают на приобретение:

бесконтактного градустника;

антисептика (при этом каждый ребенок должен иметь и свой личный);

жидкое мыло, 5 л;

туалетная бумага, упаковка;

бумажные полотенца, 2 рулона;

бумага А4, 1 пачка.

Иные жители Донецка подтверждают, что и в их школах требуют сдавать деньги «на карантин», и требуют даже больше суммы. «По 100 руб. – это нормально, у нас в классе по 200 руб. с каждого взяли», – сообщает Екатерина.

При этом родители вспоминают, что еще при первом «главе ДНР» Александре Захарченко было «постановление минобразования» о запрете собирать деньги с родителей. «Во всех школах как доили, так и доят. И всем чихать на эти постановления», – отмечает Валерия.

«А еще каждый день ребенок должен принести заполненный чек-лист о состоянии его здоровья. На одном листе А4 поместилось 3 чек-листа. Вот и считаем – сколько на одного ребенка надо будет этих чек-листов. Это, конечно, если школа сама будет печатать эти бланки. Нам не говорили бумагу приносить и так догадываюсь, что сами будем их распечатывать», – рассказала Татьяна.

«Это уже перебор, они там выдумывают, а нам покупать. Мои дети оснащены всем чем нужно и салфетки, и антисептик, и вода всегда были в рюкзаке. Но они вводят это в обязалово, еще и крепят. Это бесит», – добавляет Лола.

Обсуждая список закупок некоторые недоумевают, как пачка бумаги А4 поможет бороться с коронавирусом. «А записки родителям с требованиями новых необходимостей, писать на чем?!! Правильно – на бумаге формата А4, из принесенной пачки. Но 500 листов это как бы много. Хотя, может, требования будут разные, многообразные. Ведь стандарты обучения как в РФ будут – как говорится, мы в ракету не заглядывали =))», – реагирует Павел.

На уроках дети будут без масок, но на переменах должны быть в средствах защиты. А это дополнительные расходы родителей, учитывая, что к 1 сентября их стоимость выросла в 10, раз. «Маски с 3 руб. (1,2 грн) подняли до 30 руб. (12 грн). Хотя самое смешное, вот пошли в больницу: на 1-м этаже маска 28 руб. (11,4 грн), а на 2-м – 8руб. (3,3 грн)», – пишет дончанка.

«И это еще не наступило 1-е сентября.... Все только начинается...», – резюмирует Павел.