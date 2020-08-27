Местные выборы 25 октября могут стать самыми сложными за последнее время, – СНБО

Выборы в местные советы 25 октября могут быть самыми сложными за последние годы, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы. Об этом сегодня, 27 августа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

В Главном ситуационном центре при СНБО прошло совещание по обеспечению безопасности избирательного процесса, в котором приняли участие глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и представители иных министерств и ведомств.

«Сегодняшние цифры, которые мы получаем согласно анализу программно-аппаратного комплекса "СОТА", дают нам понимание того, что мы не можем допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов», – отметил Алексей Данилов.

Он подчеркнул необходимость строгого выполнения на избирательных участках рекомендаций Минздрава, в частности, по соблюдению социальной дистанции, обеспечению дезинфицирующими средствами и масочному режиму.

Данилов также акцентировал критическую важность недопущения манипуляций на избирательных участках, безопасности транспортировки, строгого соблюдения правил хранения и подсчета бюллетеней. По его словам, уже с 5 сентября МВД Украины должно осуществлять мониторинг нарушений на выборах, попыток манипуляций, фальсификаций, искажения результатов голосования.

В то же время глава СБУ Иван Баканов призвал обратить особое внимание на информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы «Местные выборы». Он отметил, что СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

Также Баканов поднял вопрос о необходимости законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки «лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств».