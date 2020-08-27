«За 7 лет один – это круто»: В «ДНР» спустя 2 года опять обещают запустить первый свой трамвай

В «ДНР» в очередной раз обещают выпустить на маршрут в Донецке первый «республиканский» трамвай, собранный еще 2 года назад

«28 августа мы будем выпускать на линию трамвай "Я – Донецкий"», – сообщает «министерство промышленности ДНР».

Отмечается, что выход на рельсы трамвая приурочен ко Дню города Донецка и Дню шахтера, которые традиционно празднуется в последнее воскресенье августа.

Обсуждая данную новость в соцсетях, местные жители напоминают, что данный трамвай лишь собирали в Донецке, а все части «Татры» были завезены из России.

«За 7 лет один трамвай – это круто!.. Да и тот, который за 2 года никак не запустят… Сколько его можно испытывать?.. Он, скорее, моторесурс свой выработает, чем испытания пройдет», – пишут жители.

Как сообщалось ранее, «правительство ДНР» во главе с тогдашним «главой республики» Александром Захарченко с конца 2017 года «пиарилось» сначала на анонсировании трамвайного производства, с февраля 2018 года – на начале сборки первого трамвая, а с августа – на его выпуске. Так, трамвай «Татра ТЗ» с названием «Я – Донецкий» был представлен 21 августа 2018 года. Заявлялось, что вагон оборудован согласно современным стандартам, в частности, в нем есть беспроводной интернет.

После обкатки по городу в трамвае выявили ряд недоработок, и он так и не вышел на линии города. По состоянию на апрель 2020 года трамвай еще не был принят в эксплуатацию, т.к. транспорт не прошел испытания.