Донетчина и Луганщина пока в «зеленой зоне»: Кабмин обновил зоны карантина (Перечень)

Сегодня, 27 августа, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было пересмотрено разделение территорий по зонам карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

«С 00:00 31 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», – отметил Немчинов.

Новое разделение на зоны будет действовать 14 дней.

К «красной зоне» будут отнесены:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

В «оранжевую зону» вошли:

города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;

город Коростень, Житомирской и Коростенский районы Житомирской области;

города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;

города Львов, Моршин и Самбор, Жовковский, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

город Черноморск, Белгородской, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаразьський, Казовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;

Волочивский район Хмельницкой области;

город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

В «желтую зону» входят:

города Винница, Жмеринка, Козятин и Могилев-Подольский, Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы Закарпатской области;

города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлыкский, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменко-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

город Ровно, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Нетишин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районы Черниговской области;

город Киев.

Остальные территории, в том числе Донецкая и Луганская области, находятся в «зеленой зоне».