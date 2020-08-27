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Учебный год и выборы: СНБО прогнозирует значительный рост заболеваний COVID-19 осенью

27.08.20 19:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Если украинцы не будут придерживаться норм карантина, осенью ожидается существенный рост числа инфицированных коронавирусом. Об этом сегодня, 27 августа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

Факторами роста заболеваемости он назвал начало нового учебного года в учреждениях среднего и высшего образования и проведение выборов в местные советы 25 октября.

«По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы», – подчеркнул Данилов.

По его словам, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса нужно организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезнью в период с 29 августа до 10 сентября.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 августа в Украине COVID-19 заболели 112 059 человек (54 217 пациентов – выздоровели, 2 403 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 290 случаев (выздоровели – 953 пациента, летальных случаев – 18), Луганской области – 275 случаев (выздоровели – 170 пациентов, летальных случаев – 2),

В «ЛНР» – 655 случаев коронавируса (выздоровели – 609 человек, летальных случаев – 17).

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