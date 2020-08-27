Учебный год и выборы: СНБО прогнозирует значительный рост заболеваний COVID-19 осенью

Если украинцы не будут придерживаться норм карантина, осенью ожидается существенный рост числа инфицированных коронавирусом. Об этом сегодня, 27 августа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

Факторами роста заболеваемости он назвал начало нового учебного года в учреждениях среднего и высшего образования и проведение выборов в местные советы 25 октября.

«По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы», – подчеркнул Данилов.

По его словам, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса нужно организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезнью в период с 29 августа до 10 сентября.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 августа в Украине COVID-19 заболели 112 059 человек (54 217 пациентов – выздоровели, 2 403 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 290 случаев (выздоровели – 953 пациента, летальных случаев – 18), Луганской области – 275 случаев (выздоровели – 170 пациентов, летальных случаев – 2),

В «ЛНР» – 655 случаев коронавируса (выздоровели – 609 человек, летальных случаев – 17).