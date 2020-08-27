Впервые в Украине: В школах Мариуполя устанавливают термосканеры

В Мариуполе на входе в каждую школу планируют установить бесконтактные терминалы измерения температуры. Первые сканеры уже поступили в школы, передает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Бесконтактный термосканер автоматически сканирует лицо человека и сразу же определяет его температуру тела. Далее информация поступает на планшет, находящийся на пункте контроля. Так, дежурный сможет контролировать процесс прохода учеников в школу в условиях карантина.

Если у ученика определили повышенную температуру, то устройство сообщит об этом звуковым сигналом, а фото заболевшего высветится на экране планшета.

«Мариуполь в "зеленой зоне", и 40 тысяч мариупольских детей 1 сентября пойдут в школу. Подобные устройства появятся в Мариуполе впервые в Украине и помогут минимизировать скопление детей на входе», – отметил городской голова Вадим Бойченко.

В горсовете сообщили, что первые четыре термосканера уже прибыли в Мариуполь. Устройства закуплены на каждое учреждение, их поставка ожидается в ближайшее время. Установить термосканеры планируют до 20 сентября.

Всего для обеспечения санитарных норм и безопасности детей в условиях карантина город закупил дезинфекционных материалов и средств индивидуальной защиты на сумму порядка 5 млн грн.