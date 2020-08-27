Отдадут под суд нынешнюю «власть»: В «ДНР» и «ЛНР» создают первую оппозиционную партию

В «ДНР» создали оппозиционную политическую силу «Республиканская партия Донбасса», она также будет работать и в «ЛНР». Соучредителем партии выступил один из основателей «ДНР», который в 2015 году был отстранен от «власти», Андрей Пургин. О новой политсиле он рассказал в интервью «республиканскому» изданию.

Ему не удалось зарегистрировать партию, ни в «ДНР», ни в «ЛНР». «Регистрация у нас в республиках – закрыта. Никаких общественных и прочих организаций не регистрируют... Это ни для кого не секрет. Мало того, при правлении Дениса Пушилина порядка 13 организаций были закрыты дополнительно», – пояснил Пургин.

Отметим, что в «ДНР» вообще нет понятия «партия», две политсилы «власти» – «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс» – официально именуются общественными движениями.

Основное направление политсилы – оппозиционное. «Мы работаем над объединением тех сил, которые готовы участвовать в оппозиционном движении, политической работе и возможных местных выборах, если они когда-либо состоятся… Мы создаем партию, которая помнит, что парламенты республик проголосовали за правопреемственность Донецко-Криворожской советской республики, которая занимала юго-восток Украины и находилась в составе Российской Федерации. Это политическая сила, которая помнит название "Новороссия" и прокладывает определенную ретроспективу в будущее, связанное с ним», – сказал он.

Пургин сообщил, что в «ДНР» идет процесс подготовки к внеочередным местным «выборам», и он в них тоже планирует принять участие: «Для людей, которые занимаются политикой, не секрет, что общественные движения "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс" уже готовятся к необъявленным местным выборам… Мы находимся в немного отстающей позиции по объективным причинам — из-за внутренней ситуации в Республиках, где фактически запрещена любая общественно-гражданская активность. Однако мы попытаемся проломить эту стену и покажем, что существует другая общественно-гражданская активность, помимо Пушилина и Муратова».

Новая партия будет ориентироваться на местных – на тех, кто живет в «ДНР» и «ЛНР» и не покидал «республики». Одна из идеологических задач – противостояние действующей «власти». «Мы также ориентированы побыстрее наказать виновных в сегодняшней ситуации, а не говорить, что их накажет история, или что они понесут политическую ответственность. Нет, есть уголовная, административная ответственность – они ее и понесут… На сегодняшний день республики представляют собой печальное зрелище, и практически не существует людей, которые были бы довольны той действительностью, которую мы имеем. Возможно, удовлетворение получают только работники ОД "ДР", "Свободного Донбасса" и другие люди, находящиеся у власти. Всё доведено до ручки. Мы имеем коррупционно-административный коллапс повсюду, все очень напоминает ситуацию в 1990-х. Вначале нужно наказать виновных и разобраться в причинах состоявшихся неудач. При сегодняшней же вертикали власти один человек решает все, что происходит в республике – глава ДНР выстраивает все под себя. При полном отсутствии демократических институтов», – добавил оппозиционер.

«Республиканская партия Донбасса» планирует работать и в «ЛНР», т.к. одна из ее целей – объединить обе республики. «Сегодняшняя ситуация — это разделение феодалов. Никакой политической подоплёки в разделении Донецка и Луганска нет. Никаких субкультурных либо экономических барьеров не существует. Мы же не наблюдаем ситуацию, при которой у нас добывают уголь, а в Луганске выращивают, например, бананы. Поэтому мы не должны иметь отдельное административное деление. Одна из наших целей — побороть коррупционную составляющую и фактически объединить республики», – заявил Пургин.

Как сообщалось ранее, Андрей Пургин – один из родоначальников «ДНР», лидер «русской весны». Он был главой «народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015-го, затем Пургина сместили с поста, назначив на его место Дениса Пушилина (нынешний «глава ДНР»). После этого Пургин был задержан по подозрению в подготовке вооруженного мятежа, а затем выдворен из «ДНР», но со временем вернулся в Донецк. Смена «власти» в «республике» после «выборов» 11 ноября 2018 года не повлияла на политическую жизнь родоначальника «ДНР», он продолжает оставаться не у дел. На данный момент живет в Донецке.

Первоначальной у Пургина был паспорт гражданина Украины, но в 45 лет он не вклеил в него фото и документ стал недействительным. Он попытался оформить «паспорт ДНР», но ему отказывали. После серии скандалов в медиа оппозиционер получил «республиканский паспорт» лишь через 2 года.