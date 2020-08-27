Организовывали «референдум ДНР»: На Донетчине судили двух жительниц Краматорска

В Краматорске оперативно-розыскные подразделения Государственной пограничной службы разоблачили двух местных жительниц, которые участвовали в организации в 2014 году «референдума о государственной самостоятельности ДНР». Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба ГПСУ.

В частности, оперативники установили, что женщины выполняли функции членов «избирательной комиссии» на одном из «избирательных участков» в Краматорске. Во время «референдума», краматорчанки вели учет лиц, принимавших участие в «голосовании», выдавали «бюллетени», а также следили за процессом «волеизъявления».

По собранной пограничниками материалам правоохранительные органы провели следствие и передали дело для рассмотрения в суд.

26 августа 2020 года суд признал жительниц Краматорска виновными в совершении уголовного преступления по ст.110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). По обвинительному приговору суда им вынесено наказание по 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.