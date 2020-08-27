«Чтобы враг не прошел»: В Донецке показали, как рассыпается главный мост города (Фото)

В центре неподконтрольного украинской власти Донецка разрушается мост через Кальмиусское водохранилище. Речь идет о мосте по пр. Ильича.

С этого года секции конструкции перекрыты, пересекать заграждения и опираться на перила запрещено. Перила ограждены по всей продолжительности моста. Пешеходная колея из-за этого сузилась вдвое.

Основные разрушения видны под мостом. Увидеть их можно только проплывая на лодке. Даже невооруженным глазом видны куски бетона, который свисает на арматуре.

Мост уже исследовали строители и даже подготовили первичную техническую документацию. Но еще не разработали проект реконструкции. «Надо еще определиться с источником финансирования. Это объект особой сложности, в том числе он является памятником местного архитектурного наследия, поэтому нужно сохранить его внешний вид первозданным», – отметил «первый заммэра Донецка» Максим Жуковский.

В «мэрии» говорят, что ремонт планируется, но не в этом году, и даже не в следующем. Только на создание проекта уйдет больше года, а выполнять реконструкцию будут специалисты из России.

В соцсети жители активно обсуждают данную новость и возмущаются нерасторопностью «властей», и что на концерты, салюты на День города и День шахтера средства есть, а на аварийный объект – нет:

Дмитрий: «Его уже как полгода обнесли лентой. Я каждый день там прохожу, и прекрасно видно, что ничего не делается, и это за столько времени! К зиме коммунальщики очухаются, по морозу ведь лучше, как всегда».

Сергей: «В 50-х знали, как построить. А в 2020-м дупля не отбивают, как починить»;

Наталья: «Абсолютный бред – делать год проект. Если бы каждый проект делался год – в мире бы остановились все строительные и реставрационные работы. Другое дело – нет финансирования и не до конца осознают опасность оставления моста в таком виде. До первого (не дай бог) пострадавшего»;

Андрей: «Для начала нужно не воровать деньги и каждые полгода не менять машины. А там глядишь, за месяц 5 таких мостов сделать можно будет»;

«Чародей»: «Взорвите, чтобы враг не прошел».

Напомним, что мост по пр. Ильича – первая железобетонная переправа в Донецке. Строили его, когда в Кальмиусском водохранилище еще не было воды. Открыли мост в 1953 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и соцсетям