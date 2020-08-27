На Донетчине откроют еще два молодежных центра

В Донецкой области будут созданы два новых молодежных центра в Ильиновской объединенной территориальной громаде (Константиновский р-н). Об этом сообщает управление семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания Донецкой облгосадминистрации.

До конца текущего года должны открыться молодежные центры в с. Длинная балка и с. Старониколаевка.

«У каждого из этих центров будет собственная изюминка, потому что здесь работают творческие, упорные люди, которые имеют много идей по улучшению содержательного досуга для молодежи своих населенных пунктов. Создание молодежных центров поможет воплотить эти идеи в жизнь», – отметили в Донецкой ОГА.

Также в ОТГ планируется приобретение дома для многодетной семьи. Семья, в которой воспитывается 8 детей, пострадала от пожара. Специалисты областного управления и Ильиновской ОТГ осмотрели три дома в поселке Александро-Калиново.