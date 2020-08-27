В «ДНР» находятся самые большие солнечные часы (Фото)

В неподконтрольной украинской власти Макеевке находятся самые большие на территории стран СНГ солнечные часы.

Правда, это не достижение «ДНР». Достопримечательность была создана еще в 2010 году украинскими скульпторами из Макеевки и Донецка. «Эти часы очень хороши. Они самые большие в СНГ. Больше таких нигде нет», – рассказывал донецкий скульптор Николай Загребной.

Располагаются часы на площади перед Дворцом детского и юношеского творчества. Их диаметр составляет 16 метров, высота гномона – 4 метра, а его вес – 500 кг. Кроме цифр, цифреблат украшают знаки Зодиака.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» находится самая глубокая угольная шахта в мире – «Шахтерская-Глубокая».