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За диагноз: На Луганщине врач областной больницы требовала взятку от родителей больного ребенка (Фото)

27.08.20 21:14

В Северодонецке врач Луганской областной детской клинической больницы вымогала взятку от родителей больного ребенка за подтверждение его диагноза. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Речь идет о враче-эксперте детской психиатрии врачебно-консультативной комиссии Луганской областной детской клинической больницы.

По данным следствия, женщина требовала взятку в размере 2 тыс. грн за подтверждение диагноза и получение заключения врачебно-консультативной комиссии для назначения государственной социальной помощи.

27 августа в ходе обыска служебного кабинета правоохранители изъяли полученные доктором денежные средства.

Медику вменяется ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – вымогательство и получение неправомерной выгоды.

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