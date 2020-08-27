Местная власть получит доступ к персональным данным из приложения «Дій вдома»

Правительство предоставило доступ местной власти к персональным данным из мобильного приложения «Дій вдома», которое помогает контролировать 2-недельную самоизоляцию по коронавирусу. Таким образом намерены усилить контроль за нарушением карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания Кабинета министров 26 августа, передает «Вільне радіо».

«Предоставляется право органам местного самоуправления на доступ к данным электронного сервиса "Дій вдома" единого государственного веб-портала электронных услуг в целях осуществления текущего контроля лиц, подлежащих самоизоляции или обсервации, и в отношении лиц, нарушивших правила карантина», – заявил министр здравоохранения.

Мобильное приложение «Дій вдома» получает такие конфиденциальные данные о человеке, который находится на самоизоляции:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

пол;

фото;

номер мобильного телефона;

адрес, по которому человек проходит самоизоляцию;

местонахождение;

состояние здоровья;

информация о госпитализации или самоизоляции человека, признанного инфицированным.

Ранее доступ к таким личным данным из приложения «Дій вдома» имело только Министерство внутренних дел и Нацполиция с ее подразделениями на местах.

Напомним, при прибытии на подконтрольную Украине территорию из «Л-ДНР» при пересечении контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) необходимо устанавливать мобильное приложение «Дій вдома», которое позволяет отправляться на самоизоляцию.