ДТЭК Высоковольтные сети заплатил более 25 миллионов налогов

ДТЭК Высоковольтные сети – один из крупнейших налогоплательщиков в Донецкой области. За 7 месяцев 2020 года компания заплатила в бюджеты всех уровней 25,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в центральный бюджет компания заплатила 17,7 млн грн, местные бюджеты пополнила на 8 млн грн. Для сравнения, этих средств достаточно для финансирования строительства современного стадиона в г.Волноваха в рамках государственной программы «Большая стройка», которая направлена на масштабное строительство качественной инфраструктуры в Украине.

«Более 25 млн грн, которые ДТЭК Высококовольтные сети перечислил в виде налоговых отчислений в бюджеты разного уровня, – это отремонтированные дороги, новые детсады и стадионы, обновленные больницы и школы. Это наш вклад в развитие Донецкой области и страны», – отметил генеральный директор ДТЭК Высоковольтные сети Алексей Дегтярев.