Инвестирование экономики Донетчины сократилось на 35%

Инвестирование экономики Донецкой области за І полугодие 2020 года сократилось на 35%. Об этом сообщает Главное управления статистики в Донецкой области.

Так, предприятиями и организациями региона освоено 8 млрд 445,7 млн грн капитальных инвестиций, что с учетом изменений цен на 35% меньше, чем в январе – июне предыдущего года. Итоги карантина сказались в результатах ІІ квартала. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инвестиции сократились на 39%.

На Донецкую область в І полугодии приходилось 5% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял 5-е место после г. Киева, Днепропетровской, Киевской и Полтавской областей.

Основная доля инвестиций (72%) в регионе приходятся на промышленность – 6 млрд 040,7 млн грн., в частности: