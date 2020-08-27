Иностранцы и женщина из Львова: На Донетчине еще 34 случая COVID-19 (Карта)

Сегодня, 27 августа, в Донецкой области COVID-19 зафиксирован у 34 человек, в том числе у одного ребенка 11-ти лет. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди инфицированных:

15 – в Мариуполе (мужчины 31, 34, 32, 29 и 63 лет, женщины 61, 57, 83, 47, 39, 55, 51, 69, 30 и 75 лет);

10 – в Славянске (мужчины 65, 53, 25, 64 и 58 лет, женщины 60, 75, 67, 73 и 63 лет);

6 – в Мангушском районе (человек 79 лет, 11-летняя девочка, 49, 38, 68 и 72 лет);

2 – в Угледаре (мужчины 37 и 60 лет);

1 – в Бахмуте (женщина 83 лет).

«Среди больных, выявленных за сегодня, есть двое иностранцев и одна жительница Львова, которая временно находилась в Донецкой области», – уточнил Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1 324 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 979 человек;

на лечении – 327 пациентов;

летальных случаев – 18.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 августа в Украине COVID-19 заболели 112 059 человек (54 217 пациентов – выздоровели, 2 403 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 275 случаев (выздоровели 170 чел., летальных случаев – 2).

В «ДНР» – 2 446 случая COVID-19 (выздоровели 1 188 чел., летальных случаев – 136). В «ЛНР» – 655 случаев коронавируса (выздоровели – 609 человек, летальных случаев – 17).