В «ДНР» нашли тысячелетнюю амфору (Фото)

В «ДНР» во время раскопок в районе поселка Великая Шишовка (Шахтерский райо) обнаружили тысячелетнюю амфору. Об этом говорится в сюжете «республиканского» телеканала.

В прошлом году здесь тоже работали археологи, правда, безуспешно. Сейчас они разрабатывали соседний квадрат.

Работа начинается с археологической разведки. Разбивается определенная сетка с шагом в 2 метра. Если в каком-то квадрате удалось что-нибудь найти (чаще всего – остатки керамики), то начинается полноценная раскопка.

Вот и в этот раз были найдены части древней амфоры и иных сосудов. Археологи собирают части, фиксируют их, а в лагере находки вымывают и склеивают.

Представители «Донецкого республиканского краеведческого музея» считают, что на этом месте тысячелетия назад было поселение протоболгары. Жили они в своеобразных палатках из шкур.

«То поселение, которое было здесь, оно вряд ли было оставлено кочевым населением. Потому что огромное количество керамики. Найдены фрагменты крупных бочкообразных сосудов, которые таскать с собой по степи было не рентабельно и невозможно», – поясняет представитель музея Эдуард Кравченко.

Археологическая экспедиция длилась более месяца, в ней были задействованы 10 человек. Сейчас осталось только 4-ро. Потому что сезон раскопок «Донецкого республиканского краеведческого музея» подходит к концу. Сейчас раскопки будут консервировать на зиму – засыпать землей и накрывать тентом. И только следующей весной ученые вернуться к работе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube