Требуют зарплату: На Луганщине работники конного завода перекрыли дорогу (Видео)

В селе Новострельцовка (Луганская обл.) работники филиала ГП «Стрелецкий конный завод № 60» провели акцию протеста. Люди уже 3 месяца не получают зарплату. Обвиняют власть, которая давит на нового инвестора.

В результате, они перекрыли дорогу регионального значения Р-07 – они цепью двигались по пешеходному переходу в течение нескольких часов.

По словам заместителя директора Стрелецкого конного завода Игоря Склярова акция бессрочная. «Мы требуем разблокирование счетов предприятия, снятие ареста на урожай. И чтобы перестали давить на нового инвестора, при котором предприятие начало развиваться», – сказал он.

На место событий выезжала полиция. По словам пресс-офицера полиции Луганской области Антона Ковалева, нарушений зафиксировано не было.

Отметим, что 17 августа полсотни сотрудников конного завода проводили акцию протеста под стенами Луганской облгосадминистрации. Требовали от главы региона Сергея Гайдая вникнуть в ситуацию и помочь предприятию.

Напомним, прокуратура расследует ряд уголовных производств в отношении бывших и действующих должностных лиц ГП «Коневодство Украины», которые довели до банкротства филиалы – 4 конных завода Луганщины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»