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Дети играли во дворе: В ОБСЕ рассказали о ранении ребенка на неподконтрольной Луганщине

28.08.20 08:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Кипучем (до переименования – Артемовск, Луганская обл.) в результате взрыва гранаты получил тяжелые ранения 7-летний ребенок. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 27 августа.

В ОБСЕ проинформировали, что 14 августа медперсонал больницы в неподконтрольном украинским властям Перевальске сообщил, что вечером 7 августа к ним доставили 7-летнего мальчика с тяжелыми взрывными ранениями правой ноги в результате взрыва гранаты.

24 августа в н. п. Кипучее семейная пара – мужчина и женщина 70–79 лет – которая представилась дедушкой и бабушкой пострадавшего мальчика, рассказала, что ближе к вечеру 7 августа, после того, как услышали громкий взрыв, сосед позвал их к дому их дочери на ул. Щорса, 22-24, в Кипучем.

«По их словам, двое их внуков играли во дворе упомянутого дома с предметом, который нашли в соседнем доме. Они добавили, что младший ребенок был сам во дворе у дома матери. Мальчик подобрал предмет, который взорвался», – говорится в отчете.

Другой сосед (30–39 лет) сообщил, что видел раненого мальчика, лежавшего на земле в вышеупомянутом дворе, а также заметил сильное кровотечение из раны на его правой ноге.

В тот же день в Кипучем наблюдатели видели следы крови посреди двора возле вышеупомянутого дома.

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