Сводка из зоны ООС за 27 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

27 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы.

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ: вблизи Авдеевки противник произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. Эта огневая провокация противника не несла угрозы украинским военным, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные не открывали огонь по территории ДНР в прошедшие сутки».

В «республике» также заявили «о двух нарушениях дополнительных мер по контролю и усилению перемирия. В первом случае отмечено проведение инженерных работ у поселка Шумы (Торецк – ред.) под Горловкой, во втором – полет беспилотника в районе поселка Березовое к западу от Донецка».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.