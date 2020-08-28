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Украина готова при необходимости сменить Минск как место переговоров по Донбассу, – Кулеба

28.08.20 09:11
«Президент-отель» в Минске / Фото пресс-службы МИД Беларуси
«Президент-отель» в Минске / Фото пресс-службы МИД Беларуси

Украина готова при необходимости сменить минскую площадку по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в четверг, 27 августа, в эфире одного из телеканалов заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

«От Минска в этом процессе – только название, потребности ездить туда нет. Но мы будем следить за развитием ситуации в Беларуси и при необходимости готовы принять соответствующее решение», – сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности переноса места проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Аналогичную точку зрения высказал в эфире и глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук. Однако он подчеркнул, что смену переговорной площадки следует согласовывать с другими участниками дискуссий. «Мы серьезно думаем над этим вопросом. Но это трехсторонняя группа. Это должно быть решение и со стороны ОБСЕ, и российской делегации», – добавил Кравчук.

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