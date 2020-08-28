В «ЛНР» показали новые расценки на газ

В «ЛНР» показали, сколько будет стоить газ с 1 сентября. Новые расценки опубликованы в местном паблике в соцсети.

При отсутствии газового счетчика (с одного человека в месяц):

если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение – 34,29 руб. (12,5 грн по местному курсу на 28.08.2020), подорожание – 4,59 руб. (1,7 грн);

если есть газовая плита и нет централизованного горячего водоснабжения – 64,03 руб. (23,4 грн), подорожание – 8,58 руб. (3,1 грн);

газовая плита и колонка – 82,57 руб. (30,1 грн), подорожание – 11,06 руб. (4 грн).

На сегодня в «республике» действуют следующие цены:

если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение – 29,70 руб. (10,8 грн);

если есть газовая плита и нет централизованного горячего водоснабжения – 55,45 руб. (20,2 грн);

газовая плита и колонка – 71,51 руб. (26 грн).

Для тех, кто проживает в многоквартирных домах и имеет газовый счетчик, газ будет стоить 3,26 руб. (1,2 грн) за 1 куб. м. Прежняя цена 2,8 руб. (1 грн).

Несмотря на небольшой размер подорожания, в соцсетях жители Луганска и иных городов высказывают массу возмущений, отмечая низкие зарплаты, которые на многих предприятиях задерживают и выплачивают частями.