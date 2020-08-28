За сутки в Украине зафиксировали 2438 случаев COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 2 438 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 28 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 2 438 человек. Из них 112 детей, а также 122 медработника. Были госпитализированы 497 человек. Зафиксированы 48 летальных случаев. При этом выздоровели 866 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 114 497 человек. Из них 7 616 детей и 10 964 медработника. При этом в целом выздоровели 55 083 пациента. Летальных случаев – 2 451», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Тернопольской (243), Харьковской (242), Львовской (215), Одесской (214), Ивано-Франковской (176), Черновицкой (155) областях и г. Киеве (251).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 318 (по данным Донецкой ОГА – 1 324) случаев COVID-19, в Луганской – 274 случая.