Получала по почте: На Луганщине предприниматель продавала контрафактные сигареты

Предприниматель из Новоайдара (Луганская обл.) продавала контрафактные сигареты. Правоохранители задокументировали факт незаконного хранения с целью продажи и продажи незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины). Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Следствием установлено, что предприниматель из пгт Новоайдар организовала на территории региона продажу табачных изделий сомнительного происхождения. Женщина реализовывала продукцию по месту осуществления предпринимательской деятельности – в собственном магазине. Сигареты реализовывались без надлежащей упаковки и марок акцизного налога Украины. Закупки фальсифицированного товара осуществлялись через сеть Интернет и получались по почте», – говорится в сообщении.

27 июля во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 700 расфасованных упаковок на сумму почти 20 тыс. грн. Изъятое направили на экспертизу.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Санкция ч. 1 ст. 204 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров (от 85 тыс. до 170 тыс. грн).