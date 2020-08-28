ОБСЕ потеряла на Донбассе беспилотник

На Донетчине наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ потеряли контроль над беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Миссии. Инцидент произошел 26 августа над участком разведения в районе Петровского. Вернуть БПЛА наблюдатели Миссии не смогли. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 27 августа.

Утром 26 августа команда Миссии находилась за пределами участка разведения в районе н. п. Петровское, примерно в 450 м к востоко-северо-востоку от его северо-западного угла для осуществления анонсированного полета БПЛА СММ малого радиуса действия.

«В 10:43, пролетая над участком разведения, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала, после чего наблюдатели потеряли контроль над его пространственным положением (по оценке, примерно в 500–700 м к юго-востоку от местоположения патруля Миссии)», – говорится в отчете.

Вернуть беспилотник не удалось. Команда Миссии покинула этот район.