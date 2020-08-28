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ОБСЕ потеряла на Донбассе беспилотник

28.08.20 10:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ потеряли контроль над беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Миссии. Инцидент произошел 26 августа над участком разведения в районе Петровского. Вернуть БПЛА наблюдатели Миссии не смогли. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 27 августа.

Утром 26 августа команда Миссии находилась за пределами участка разведения в районе н. п. Петровское, примерно в 450 м к востоко-северо-востоку от его северо-западного угла для осуществления анонсированного полета БПЛА СММ малого радиуса действия.

«В 10:43, пролетая над участком разведения, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала, после чего наблюдатели потеряли контроль над его пространственным положением (по оценке, примерно в 500–700 м к юго-востоку от местоположения патруля Миссии)», – говорится в отчете.

Вернуть беспилотник не удалось. Команда Миссии покинула этот район.

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