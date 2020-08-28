На Луганщине за сутки пиротехники обнаружили более 30 взрывоопасных предметов

За минувшие сутки, 27 августа, на Луганщине пиротехники ГСЧС обнаружили и изъяли более 30 взрывоопасных предметов, среди которых 8 артснарядов и 22 минометных мины. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 27 августа, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 5,1 га территории области в Попаснянском и Новоайдарском районах, где обнаружено и изъято 8 артиллерийских снарядов, 22 минометных мины, 4 гранаты и 1 единицу других взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении.

Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев / Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, обследованы 0,1418 га в Попаснянском районе, где выявлены и переданы под охрану Национальной гвардии 6 артиллерийских снарядов и 1 минометная мина.