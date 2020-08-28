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В «ДНР» – почти 2,5 тысячи случаев COVID-19

28.08.20 11:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки подтверждены 32 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 27 августа, выявлены 32 случая заболевания», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 28 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 478:

  • на лечении – 1 144 пациента,
  • выписаны – 1 198 человек,
  • летальных случаев – 136.

«По состоянию на 28 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 123 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «республике».

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