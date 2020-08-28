Жителю Краматорска грозит 6 лет тюрьмы за попытку привлечь к себе внимание

В Краматорске днем 27 июля 38-летний мужчина позвонил в полицию и сказал, что в микрорайоне Станкострой находится заминированный автомобиль. Личность «минера» полицейские установили уже через 20 минут. Теперь мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба полиции города.

«27 августа в 13:55 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение об угрозе взрыва автомобиля "Део Ланос" серого цвета, который находится на территории микрорайона Станкострой в Краматорске», – рассказали в полиции.

Учитывая, что конкретного места расположения «заминированной» машины звонивший не назвал, полицейские и взрывотехники начали поиски авто по озвученным признакам.

Уже через 20 минут правоохранители установили личность звонившего. У мужчины при себе был мобильный телефон, с которого он и сделал звонок на «102».

«38-летний краматорчанин находился в состоянии алкогольного опьянения и рассказал, что сделал заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва, чтобы привлечь к себе внимание», – рассказали в полиции.

Попытка привлечь внимание завершилась открытием уголовного производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.