«Суд ДНР» выносит смертные «приговоры», – ООН

«Суд ДНР» выносит смертные «приговоры». Об этом говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека*, передают «Донецкие новости».

«УВКПЧ обеспокоено тем, что "уголовно-процессуальный кодекс" "Донецкой народной республики" в его нынешней форме приводит к дисбалансу в пользу "обвинения" и к нарушению права на справедливое судебное рассмотрение… УВКПЧ обеспокоено также тем, что "Донецкая народная республика" ввела смертную казнь», – говорится в докладе.

Правозащитникам известно о двух случаях, где «суд ДНР» вынес смертный «приговор», однако по состоянию на дату этого доклада эти «приговоры» не были исполнены.

«Тем не менее, они продолжают вызывать беспокойство, так как в первые годы конфликта вооруженные группы уже проводили казни», – отмечается в докладе.

Также сообщается, что обе «республики» создали «местные суды»: «верховный суд ДНР» начал функционировать 9 января 2015 года, «верховный суд ЛНР» – 25 октября 2018 года. До создания этих систем незаконные воинские формирования, действующие в «республиках», проводили «военные трибуналы» или «народные суды» для показательных процессов без какой-либо правовой базы или на основании законодательства СССР о военном положении, что действовало во время Второй мировой войны.

Эти «судебные процессы» приводили к произвольным или внесудебным казням и другим нарушениям международного права о правах человека и международного гуманитарного права.

*Доклад на тему: «Права человека в контексте правосудия по уголовным делам, связанным с конфликтом в Украине» охватывает период с 14 апреля 2014 по 13 апреля 2020 года.