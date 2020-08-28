В «ЛНР» зафиксировали еще 4 случая COVID-19

В «ЛНР» медики зарегистрировали 659 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки – 4 новых случая. Об этом сегодня, 28 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 28 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 659», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 613 человек. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике».