Неонатальная скорая от Фонда Рината Ахметова спасла жизнь ребенка из Мелитополя

Неонатальная «скорая» от Фонда Рината Ахметова спасла жизнь новорожденного мальчика из Мелитополя (Запорожская обл.). Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба Фонда.

Жительница Мелитополя Анастасия готовилась к рождению сына, высчитывала примерную дату рождения. Но все пошло не по плану – роды начались гораздо раньше срока.

«Женщина по минутам помнит тот день. Как летела в "скорой" в роддом, как рожала мальчика. И самый страшный момент – когда выяснилось, что сын, только что появившийся на свет, не дышит. Оказать помощь на месте медики не могли – в больнице не было необходимого оборудования. Мелитопольские врачи вызвали коллег из Запорожья. Знали, что областная клиническая больница стала участником проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова и получила суперсовременную карету "скорой помощи" для реанимации новорожденных», – рассказали в Фонде.

Директор Запорожской областной клинической больницы Юрий Борзенко говорит, что эта машина постоянно дарит положительные эмоции всему персоналу. Так было и в момент получения автомобиля. Так происходит каждый раз, когда он помогает спасти чью-то жизнь.

«Раньше ездили на вызовы в районные центры на "РАФиках", в которых не было ничего. А теперь у нас есть суперсовременный автомобиль с европейским оборудованием», – говорит врач.

К Анастасии и ее новорожденному сыну бригада из Запорожья успела вовремя. Малыша спасли и доставили в областную больницу.

«Пока нас не касалось, мы об этом никогда не задумывались. А теперь мы думаем о том, что хорошо, что есть эти автомобили, которые спасают наших деток», – говорит роженица.

Заведующий отделением реанимации новорожденных Запорожской областной клинической больницы Иван Аникин рассказывает о достоинствах автомобиля и его оборудования: «Аппарат ИВЛ – современный, здесь есть возможность регулировки уровня кислорода. Это очень важно для недоношенных детей. Здесь есть интерактивная панель, вспомогательные режимы вентиляции. Этот маленький транспортный аппарат – полный аналог тех, которые мы используем в отделении».

В специализированной неонатальной «скорой» от Фонда Рината Ахметова есть особая люлька для транспортировки малышей. Ее называют «кувезом», но чаще «капсулой жизни». Автомобиль оборудован системой кондиционирования, которая спасает маленьких пациентов от жары и холода. Помимо комфортного микроклимата, «скорая» обеспечивает защиту от вибрации и шума. В рамках проекта «200 скорых для Украины» государственные медучреждения по всей стране получили 22 автомобиля реанимации новорожденных. А еще – 64 внедорожника и 114 «реанимаций на колесах».

Проект «200 скорых для Украины» был реализован по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова и стал частью программы Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи». Сегодня многие из этих автомобилей задействованы в борьбе с эпидемией коронавируса по всей стране.